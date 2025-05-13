Путин поручил создать в Москве театр патриотической драматургии

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Владимир Путин поручил к 30 ноября создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности. Перечень распоряжений главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству размещен на сайте Кремля.

Создание театра патриотической драматургии поручено столичному правительству совместно с Минкультуры России, Советом при президенте по культуре и искусству и Общероссийской общественной организацией "Союз писателей России". Ответственными назначены Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский.

Кроме того, Путин поручил правительству и Союзу музеев России до 30 ноября разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев страны до 2030 года. Ответственными указаны премьер-министр Михаил Мишустин и президент союза Михаил Пиотровский.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился создать совет по культуре при ведомстве, в рамках которого будет выстроен диалог между правоохранителями, представителями культуры и общественных организаций.

Ожидается, что это позволит выработать совместные решения, учитывающиеся при создании культурных произведений, ориентированных на молодежь и способствующих формированию патриотизма.