Журналист Карлсон заявил, что уважает Путина за его патриотизм

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что испытывает уважение к Владимиру Путину за его патриотизм. Об этом он заявил в ходе беседы со своим коллегой Клейтоном Моррисом. Соотвествующий видеоролик опубликован на YouTube-канале Карлсона.

"За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной", – заявил журналист.

Так он прокомментировал предположение Морриса, что американский миллиардер Джордж Сорос хочет дестабилизировать ситуацию в России с целью ее дальнейшего развала.

Ранее Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась убить Путина. Тем не менее журналист не привел каких-либо подробностей или доказательств своим утверждениям. Он добавил, что считает данные попытки безумием.