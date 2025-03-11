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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией. Такое мнение он выразил в интервью с журналистом Крисом Куомо, которое было опубликовано в соцсети X.

"Беда заключается в стремлении американской внешней политики к войне с Россией", – заявил Карлсон.

Он добавил, что подобные действия не отвечают национальным интересам США. Вместе с тем в Штатах есть люди, который испытывают "глубокую и эмоциональную ненависть к Москве", рассказал журналист.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп решил приостановить поставки помощи Киеву. Таким образом президент Штатов пытается надавить на украинского лидера Владимира Зеленского. Американские журналисты считают, что так планируется вынудить главу Украины согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года. По его словам, России и Украине необходимо быть готовыми к трудным решениям для мирного урегулирования конфликта. Стороны также должны осознать, что у данного кризиса нет военного решения, подчеркнул Рубио.