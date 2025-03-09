Сенатор Никонорова назвала приостановку США помощи Украине большой игрой Запада

Фото: 123RF/belegan

Приостановка Соединенными Штатами военной помощи Украине является лишь частью большой игры Запада, которую не стоит недооценивать, заявила ТАСС сенатор Наталья Никонорова.

"Белый дом приостановил все военные поставки ВФУ и обмен разведданными с Украиной, но уже сейчас появляются заявления об условиях их возобновления. <...> Происходящее подтверждает только то, что ведется большая игра, в которой главная цель Запада отнюдь не защита интересов России", – сказала парламентарий.

Никонорова призвала не заниматься "шапкозакидательством" и не начинать праздновать победу на Украиной. Она отметила, что сначала нужно выполнить все цели СВО, при этом, по ее мнению, этого можно добиться как на поле боя, так и на дипломатическом поприще. Как подчеркнула член Совета Федерации, целью действий Запада является отнюдь не защита интересов России.

Решение о приостановке помощи было принято Трампом 4 марта. Таким образом президент США пытается надавить на украинского лидера Владимира Зеленского. Американские СМИ считают, что так планируется вынудить главу Украины согласиться на сделку по продаже природных ресурсов, отказавшись от предоставления его стране гарантий безопасности.

На следующий день Вашингтон приостановил передачу разведданных Киеву, чтобы добиться ответственности всех сторон за достижение мира. Кроме того, США запретили Великобритании снабжать американскими разведданными Украину.