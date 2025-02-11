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Руководство Украины не нужно включать в потенциальные переговоры по урегулированию конфликта. Таким мнением поделился журналист Такер Карлсон во время интервью с отставным американским подполковником Дэниелом Дэвисом. Видео было опубликовано на YouTube-канале журналиста.

Карлсон заявил, что не понимает, зачем приглашать украинские власти на мирные переговоры, учитывая нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского.

"Он не демократически избранный лидер Украины. Он не был избран, его срок истек. Он больше не имеет права управлять этой страной", – подчеркнул журналист.

Он также призвал США извиниться за действия администрации экс-президента Джо Байдена, которые, по мнению Карлсона, привели к "опустошению" Украины.

Устранение первопричин конфликта на Украине откроет путь к его концу, отмечал ранее глава российского МИД Сергей Лавров. В частности, необходимо ликвидировать угрозы безопасности России, которые происходят посредством расширения НАТО на восток, направленности киевского режима на уничтожение русских языка, культуры, СМИ и православия.

По информации СМИ, власти некоторых стран Евросоюза с тревогой относятся к возможным прямым переговорам России и США по урегулированию конфликта на Украине. В Европе беспокоятся о том, что подобные процессы дистанцируют местных политиков от глобальных решений.