СК создаст совет по культуре

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать совет по культуре при Следственном комитете, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В рамках создаваемого консультативного органа будет выстроен диалог между сотрудниками правоохранительных органов, представителями культуры и общественных организаций", – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что это позволит выработать совместные решения, учитывающиеся при создании произведений культуры, ориентированных на молодежь и способствующих формированию патриотизма, активной гражданской позиции, традиционных духовно-нравственных ценностей.

Уточняется, что такое распоряжение дали по итогам встречи с представителями кино- и телеиндустрии. Там обсуждались вопросы "влияния индустрии на современное поколение" и необходимость создания проектов о ВОВ, о проведении СВО и ее участниках, а также о других "важных событиях и исторических датах".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что в России появится праздник, который будет посвящен победе в специальной военной операции. Он отметил, что россияне должны бережно относиться к любым праздникам и к военнослужащим, участвующим в спецоперации.

Медведев сказал, что появление такого праздника станет важным событием для страны.