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23 июня, 03:00

Культура

"Кинореквизит": домашний халат, музыкальная труба, чайный сервиз

"Кинореквизит": домашний халат, музыкальная труба, чайный сервиз

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Ведущий Владимир Березин в программе "Кинореквизит" расскажет о том, как создавали и где находили реквизит для популярных кинокартин. В этом выпуске – домашний халат, музыкальная труба и чайный сервиз.

Как с помощью халата киногероини налаживали личную жизнь? Зачем актер Олег Янковский научился играть на трубе? Кто дирижировал военным оркестром суворовского училища в фильме "Чучело"? Какой музыкант играл на трубе вместо актера Иннокентия Смоктуновского в "Романсе о влюбленных"? На столах каких героев появлялись чайные сервизы "Золотой олень", "Барбарис" и "Красавица"?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

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