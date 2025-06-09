"Кинореквизит": книги, ковры, плащи

Ведущий Владимир Березин в программе "Кинореквизит" расскажет о том, как создавали и где находили реквизит для популярных кинокартин. В этом выпуске – книги, ковры и плащи.

Какие книги выбирали киногерои в самой читающей стране мира? Сколько книг издавали в год в СССР? Благодаря какому роману Людмила из фильма "Москва слезам не верит" познакомилась с будущим мужем?

Какие герои фильмов ввели в моду болоньевые плащи? Как кожаный плащ спас актера Владимира Высоцкого от укуса поклонницы? Почему жители Советского Союза так полюбили плащ-палатку?

Почему ковер в СССР стал символом достатка? Как в фильмах-сказках снимали сцены полетов на коврах-самолетах?

Об этом – в программе "Кинореквизит".