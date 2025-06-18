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18 июня, 20:45

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Вторая смена стартовала в молодежном творческом лагере на базе кинопарка "Москино"

Вторая смена стартовала в молодежном творческом лагере на базе кинопарка "Москино"

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Вторая смена, посвященная киноиндустрии, стартовала в молодежном творческом лагере на территории "Москино". В ближайшее время ребятам будут показывать, как работать на съемочной площадке и планировать мероприятия. В программу смены также вошли тренинги, мастер-классы, выступления экспертов, работа с наставниками и развлекательные мероприятия.

Лагерь на территории кинопарка "Москино" открылся на базе образовательного центра со всевозможными аудиториями и мастерскими. Там есть самый большой хромакей и монтажная студия, а также студии вокала и звукозаписи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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