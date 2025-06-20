Москвичей призвали пересесть на метро из-за дождя и грозы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал москвичей пересесть на метро из-за дождя. По прогнозам синоптиков, сильный дождь с грозой продолжатся до конца пятницы, 20 июня, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство рекомендовало автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. Сообщить о сломанном знаке или светофоре можно с мобильного телефона по номеру 3210.

Воскресенье, 22 июня, может стать самым холодным днем в Москве с 1983 года, поскольку температура не поднимется выше 13–15 градусов, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец. По его словам, 22 июня 42 года назад столбики термометров показали 9,9 градуса. При этом, согласно статистике, настолько холодный воздух вторгается в Центральную Россию обычно не чаще одного раза в 20 лет.