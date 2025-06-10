В Москве подвели итоги конкурса "Дизайн-цех"

В столице завершился ежегодный конкурс "Дизайн-цех", организованный Агентством креативных индустрий. В этом году участники представили проекты для ведущих брендов, музеев и культурных площадок. Среди партнеров конкурса – Третьяковская галерея, ВДНХ, Музей Москвы и культурный центр "Зотов".

Свои идеи креаторы воплощали для компаний и учреждений, включая "Дымов Керамику", "Сибирскую ковровую фабрику" и Музей Есенина.

В 2024 году в трех конкурсах "Дизайн-цеха" приняли участие более 360 специалистов в области дизайна, маркетинга и визуальных коммуникаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.