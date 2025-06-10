"Молодежь Москвы" открыла прием заявок на конкурс граффити "Стены"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Проект "Молодежь Москвы" открывает прием заявок на ежегодный конкурс граффити "Стены". Его победители смогут украсить пространства на городских площадках, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерину Драгунову.

"Мы стремимся поддерживать молодых художников и давать им площадку для самовыражения, превращая уличное искусство в часть культурной среды Москвы", – отметила Драгунова, добавив, что конкурс ежегодно объединяет талантливых и креативных молодых людей.

Подать заявку на участие можно с помощью портала "Молодежь Москвы" до 1 июля. Горожане определят победителей путем голосования в проекте "Активный гражданин" с 21 июля по 1 сентября.

Принять участие в конкурсе могут студенты художественных направлений, представители столичного сообщества граффитистов, ученики и специалисты школ граффити, а также все желающие в возрасте от 14 до 35 лет.

На первом этапе нужно будет выбрать до трех из 11 предложенных городских поверхностей и подготовить для них эскизы с учетом размеров и особенностей площадок. Макеты рассмотрит экспертное жюри и отберет лучшие.

В 2024 году за работы художников свои голоса отдали более 250 тысяч москвичей.

В прошлом году в Москве украсили граффити 52 объекта коммунального хозяйства и энергетики. Горожане могут увидеть портреты участниц Суперкубка России по футболу среди женщин на четырех тепловых пунктах. Портрет Муслима Магомаева и строки из его песни "Лучший город Земли" нанесли на стену подстанции на Абрамцевской улице.

Кроме того, девять трансформаторных подстанций были украшены в честь Года семьи. На них появились сцены из жизни спортивных и креативных семей.