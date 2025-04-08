Более 50 объектов коммунального хозяйства и энергетики Москвы украсили граффити

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В прошлом году в Москве украсили граффити 52 объекта коммунального хозяйства и энергетики. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Теперь горожане могут увидеть портреты участниц Суперкубка России по футболу среди женщин на четырех тепловых пунктах. Кроме того, на трансформаторной подстанции на улице Авиаконструктора Микояна по просьбе жителей появился портрет знаменитого разработчика самолетов, в честь которого улица и получила свое название.

На тепловом пункте на улице Маршала Голованова изображен знаменитый военачальник – командующий дальней авиацией СССР, а на трансформаторной подстанции на Новослободской улице – автор "Божественной комедии" Данте Алигьери.

Портрет Муслима Магомаева и строки из его песни "Лучший город Земли" нанесли на стену подстанции на Абрамцевской улице. Кроме того, девять трансформаторных подстанций были украшены в честь Года семьи. На них появились сцены из жизни спортивных и креативных семей.

Вместе с тем на улице Савельева на трансформаторной подстанции нарисовали граффити, посвященное форуму-фестивалю "Территория будущего. Москва 2030".

Более того, в столице впервые оформили объекты водосточного хозяйства, разрисовав 11 дренажных насосных станций ГУП "Мосводосток".

Однако, как напомнил комплекс городского хозяйства, самовольно наносить граффити запрещено. Для этого необходимо согласие собственников здания и техническое заключение о состоянии стены.

Ранее в столичном метро открылась новая выставка проекта "Искусство в метро", посвященная архитектуре и дизайну станций Большой кольцевой линии. Она находится в переходе между станциями "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии и БКЛ. Она пройдет до 18 апреля включительно.

На экспозиции пассажиры могут увидеть работы талантливых художников. Например, станция "Воронцовская" в исполнении Ольги Качановской предстает загадочной и воздушной.

