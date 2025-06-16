В творческом лагере "Молодежь Москвы" подготовили мастер-классы и концерты

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В кинопарке "Москино" с 9 по 14 июня прошла первая смена творческого лагеря "Молодежь Москвы" – "Школа оригинального жанра". Для участников подготовили тематические мастер-классы, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя проекта Маргариту Савинкину.

Смена объединила 100 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них – актеры, чирлидеры, фокусники, акробаты и другие представители оригинального жанра.

Как отметила руководитель проекта, первая смена творческого лагеря показала, как за короткое время можно раскрыть потенциал участников.

"Они приняли участие в тематических мастерских по чирлидингу, цирковому и актерскому искусству, тренировках, встречах с экспертами и работе над финальным выступлением. Это был интенсив новых знаний, эмоций и знакомств", – сказала Савинкина.

Кроме того, участники в рамках экскурсии по территории кинопарка посетили крупнейшую в мире площадку для натурных съемок, а также узнали об истории кинематографа.

В торжественном открытии смены приняли участие приглашенные артисты – победители и лауреаты конкурсов "Московская студенческая весна" и "Мисс и мистер студенчество Москвы". Во второй день прошла встреча с цирковым режиссером и бывшим солистом Cirque du Soleil Андреем Кольцовым.

Также участники проявили себя на конкурсе "Битва талантов", прошли иммерсивный квест в съемочных павильонах и посетили мастер-класс актрисы, режиссера и сценариста Анны Музыченко.

В честь Дня России в небо запустили десятки воздушных змеев, окрашенных в цвета российского триколора.

Представитель сборной по чирлидингу Московского государственного лингвистического университета Виктория Грабец отметила, что для нее стала настоящим открытием работа с предметом и цирковое искусство, а также мастер-классы по чирлидингу.

В свою очередь, жонглер иллюзионной мастерской Московского политехнического университета Яна Головлева оценила творческие мастерские, а актер студенческого театра "Мотив" Московского театрального университета Матвей Лысяков – мастер-классы по актерскому мастерству и командные творческие задания.

Смена завершилась большим концертом для посетителей кинопарка "Москино". До 17 июня продолжается набор на пятую смену.

Как сообщалось ранее, для столичной молодежи на лето подготовили творческий и патриотический выездные лагеря. Каждая из тематических смен включает в себя шоу талантов, мастер-классы, творческие вечера и многое другое.

С 28 июня по 4 августа будет открыт патриотический лагерь "Молодежь Москвы. Столица. Лето" для спортсменов, волонтеров, а также участников патриотических клубов и студенческих организаций. Подать заявку на участие могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет.