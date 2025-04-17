"Вопрос спорный": стоит ли считать бодипозитив угрозой здоровью

Бодипозитив назвали токсичной идеологией. Такую формулировку использовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, принятие лишнего веса отнимает у россиян годы здоровой жизни.

В Госдуме тоже обсуждают меры – например, идею предоставлять скидки на абонементы в спортзалы для людей с ожирением.

Однако в обществе мнения разделились. Одни считают бодипозитив способом принять себя, другие – угрозой здоровью.

Как относиться к движению, за которым стоят миллионы людей по всему миру? И можно ли с ним бороться через законы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.