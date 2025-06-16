Путин назвал "Артек" одним из символов счастливого детства и крепкой дружбы

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в своем видеообращении, которое размещено на сайте Кремля, назвал международный детский центр "Артек" одним из символов счастливого детства и крепкой дружбы.

Президент, поздравляя со 100-летием первый в истории России лагерь для отдыха и оздоровления школьников, назвал данное событие значимым для всей страны. По его словам, в "Артеке" всегда радушно встречали гостей, прибывающих из разных регионов РФ и зарубежных стран, а также воспитывали детей и учили их новому.

Российский лидер считает, что время, которое школьники проводили на побережье Черного моря, было для них праздником. Кроме того, он подчеркнул, что большое значение для детей имели встречи с известными писателями, космонавтами, общественными деятелями и иными людьми. Сейчас эти и другие традиции в "Артеке" приумножаются, добавил глава государства.

Путин также отметил преображение детского лагеря, который за последние несколько лет стал современной площадкой, устремленной в будущее. При этом, по его словам, центр сохранил свою атмосферу. На данный момент лагерь является одним из самых крупных и известных комплексов в мире, где каждый может найти себе дело по душе, заключил президент РФ.

Ранее Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету в честь 100-летия "Артека". Ее номинал составил 3 рубля. Монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров.

На лицевой стороне расположено изображение российского герба, на оборотной – выполненный в цвете элемент логотипа лагеря на фоне горы Аю-Даг. Тираж выпускаемой монеты составил три тысячи штук.

