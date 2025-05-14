ЦБ выпустит серебряную монету в честь 100-летия "Артека"

Фото: телеграм-канал "Банк России"

Центробанк 15 мая выпустит в обращение памятную серебряную монету в честь 100-летия лагеря "Артек". Ее номинал составит 3 рубля, сообщила пресс-служба регулятора.

Монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 грамма, проба сплава – 925. На лицевой стороне расположено изображение российского герба, на оборотной – выполненный в цвете элемент логотипа "Артека" на фоне горы Аю-Даг.

Тираж выпускаемой монеты составит три тысячи штук. Она является законным средством платежа в России и обязательна к приему без ограничений.

Ранее Банк России выпустил серебряную монету в честь 300-летия ордена Александра Невского. Ее номинал составил 3 рубля, а тираж – три тысячи штук. На лицевой стороне изображен герб РФ, а на оборотной – рельефное цветное изображение ордена, его звезды и сложенная лента на фоне изображения фрагмента Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры.