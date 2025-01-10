Песни "Артека" заменят традиционные звонки в российских школах

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В российских школах вместо звонков в январе будут звучать песни международного детского центра "Артек", сообщила пресс-служба Минпросвещения на сайте.

Министерство продолжит реализацию проекта "Музыка вместо звонков". Текущий год объявлен Годом детского отдыха в системе образования, в связи с чем после зимних каникул вместо традиционных звонков в школах будут звучать знаменитые песни детских центров. По данным пресс-службы, эти композиции вдохновят детей планировать предстоящие каникулы и выбирать смены.

В Минпросвещения напомнили, что в ноябре вместо звонков включали отрывки из песен композитора Александры Пахмутовой, в декабре – музыку из балета "Щелкунчик" композитора Петра Чайковского.

В Москве также разработали технологию замены школьных звонков музыкой. Отечественные производители предлагают систему управления "Инфозвонок", которая позволяет загрузить мелодии и настроить автоматические сценарии подачи.

Кроме того, с помощью программы можно обратиться к школьникам в прямом эфире, а также рассказать о предстоящих мероприятиях.