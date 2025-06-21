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21 июня, 19:15

Культура

Интерактивный спектакль "Семейная пекарня" был представлен в парке "Политех"

Интерактивный спектакль "Семейная пекарня" был представлен в парке "Политех"

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Фестиваль "Театральный бульвар" продолжает свою работу. Жители и гости столицы приходят на площадки под открытым небом, чтобы посмотреть на различные представления.

Например, в музейном парке "Политех" в субботу, 21 июня, выступил коллектив "Театр Вкуса" с интерактивным спектаклем "Семейная пекарня". По словам создателей представления, постановка позволит зрителям узнать о традициях, бережно передающихся через поколения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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