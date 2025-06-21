Интерактивный спектакль "Семейная пекарня" был представлен в парке "Политех"

Фестиваль "Театральный бульвар" продолжает свою работу. Жители и гости столицы приходят на площадки под открытым небом, чтобы посмотреть на различные представления.

Например, в музейном парке "Политех" в субботу, 21 июня, выступил коллектив "Театр Вкуса" с интерактивным спектаклем "Семейная пекарня". По словам создателей представления, постановка позволит зрителям узнать о традициях, бережно передающихся через поколения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

