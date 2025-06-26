Режиссер "Дюны" Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

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Режиссер и сценарист Дени Вильнев снимет следующий фильм о Джеймсе Бонде, сообщили в New York Post со ссылкой на киностудию Amazon MGM Studios.

Продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман отмечали, что перед поисками следующего актера, который исполнит роль главного героя, они найдут режиссера и разработают сценарий. Сам Вильнев назвал себя "ярким поклонником Бонда".

"Я намерен чтить традицию и открыть путь для многих новых миссий. Это огромная ответственность, но также невероятно волнительно для меня и огромная честь", – сказал Вильнев в своем заявлении.

Франко-канадский кинорежиссер и сценарист известен по работам над фильмами "Дюна", "Бегущий по лезвию 2049", "Пленницы".

На роль режиссера бондианы рассматривали сценаристов Эдварда Бергера ("Конклав", "На Западном фронте без перемен"), Пола Кинга ("Приключения Паддингтона – 2"), а также Эдвагара Райта ("Малыш на драйве") и Джонатана Нолана, который является соавтором сериала "Мир Дикого Запада" и братом режиссера Кристофера Нолана.

Дата выхода фильма, а также его название пока не объявлена. Новая часть о Джеймсе Бонде станет первой с тех пор, как Amazon MGM Studios взяла на себя управление кинофраншизой.

Кроме того, в New York Post отметили, что этим летом Вильнев снимет третью часть "Дюны". Если производство фильма о Бонде начнется в следующем году, то премьера, скорее всего, состоится в 2027-м.

О том, что Amazon MGM Studios запустила работу над новым фильмом про Бонда, стало известно в апреле. Руководитель отдела по вопросам кино, стриминга и постановок Кортни Валенти подчеркивал, что они стремятся отдать новую дань уважения культовому персонажу, одновременно открыв зрителям по всему миру новую завораживающую главу.

Первый фильм в этой киновселенной вышел в 1962 году. В настоящее время вышло 25 фильмов, а роль главного героя в разное время исполнили шесть актеров.