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Новости

05 июля, 16:15

Культура

На Чистопрудном бульваре пройдут 50 театральных мероприятий для детей

На Чистопрудном бульваре пройдут 50 театральных мероприятий для детей

"Кафе Эпоха": Ирина Алферова и Александр Панкратов-Черный

В Москве началась серия театральных мероприятий для детей

В "Коломенском" стартовал 37-й "Московский Сабантуй"

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Фестиваль "Парк Света" начался на Северном речном вокзале

Фестиваль "Парк Света" начался на Северном речном вокзале

Две музыкальных программы прошли в рамках "Театрального бульвара" на Патриарших прудах

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Москвичам рассказали о фестивалях проекта "Лето в Москве"

В Москве продолжается совместный проект фестивалей "Театральный бульвар" и "Территория. Кидс". До 13 июля на Чистопрудном бульваре и других городских площадках для детей и подростков пройдут 50 творческих мероприятий.

Организаторы подчеркнули, что фестивали – это не только про театр, но и про личное общение, совместное творчество, а главное – про настоящие эмоции, которые объединяют семьи и создают особую атмосферу праздника для юных москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
культуратеатрфестивалигородвидеоНаталия ШкодаАлексей Пименов

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