05 июля, 16:15Культура
На Чистопрудном бульваре пройдут 50 театральных мероприятий для детей
В Москве продолжается совместный проект фестивалей "Театральный бульвар" и "Территория. Кидс". До 13 июля на Чистопрудном бульваре и других городских площадках для детей и подростков пройдут 50 творческих мероприятий.
Организаторы подчеркнули, что фестивали – это не только про театр, но и про личное общение, совместное творчество, а главное – про настоящие эмоции, которые объединяют семьи и создают особую атмосферу праздника для юных москвичей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.