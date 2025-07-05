На Чистопрудном бульваре пройдут 50 театральных мероприятий для детей

В Москве продолжается совместный проект фестивалей "Театральный бульвар" и "Территория. Кидс". До 13 июля на Чистопрудном бульваре и других городских площадках для детей и подростков пройдут 50 творческих мероприятий.

Организаторы подчеркнули, что фестивали – это не только про театр, но и про личное общение, совместное творчество, а главное – про настоящие эмоции, которые объединяют семьи и создают особую атмосферу праздника для юных москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.