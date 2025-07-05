До 22 градусов тепла ожидается в Москве 5 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в субботу, 5 июля, ожидаются до 22 градусов тепла и переменная облачность. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, характер погоды в столичном регионе будет формироваться гребнем антициклона. При этом осадков в городе не ожидается.

"Однако, несмотря на такую довольно комфортную погоду, тепло в городе не будет. Пришедшие вчера холодные воздушные массы будут сдерживать дневной рост температуры", – пояснил Леус.

Он также добавил, что по области ожидается от 18 до 23 градусов.

Кроме того, отметил синоптик, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду. К вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба.

Между тем на следующей неделе в Москве ожидается влажная и душная погода. Относительно сухим днем станет понедельник, 7 июля, в остальные дни возможны кратковременные дожди. Температура воздуха достигнет 27 градусов, местами – 30 градусов.

Второй летний месяц не будет слишком жарким, отмечают синоптики. Температура будет варьироваться в пределах климатической нормы. Тем не менее, жители столичного региона смогут насладиться летним теплом в августе.

