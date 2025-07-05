Выставка-пристройство животных из приютов пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Выставка животных из приютов "Хочу домой!" пройдет 5 июля у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства столицы.

Мероприятие состоится с 11:00 до 17:00.

"Встречи с будущим хозяином будут ждать 12 кошек и 13 собак из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест", – говорится в сообщении.

Со всеми животными можно будет познакомиться, а забрать домой питомца возможно после заключения договора.

Ранее в столице начал работу специальный проект "Хвостатые старты". Он организован в рамках проекта "Лето в Москве" и продлится до 14 сентября. На 10 площадках для выгула собак можно принять участие в конкурсах и мастер-классах, а также взять консультацию у специалистов в сфере зоопсихологии, дрессировки и ветеринарии.

