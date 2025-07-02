Исследование: Москва возглавила рейтинг самых комфортных городов для жизни с собакой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москва стала лидером среди российских городов, где комфортнее всего жить с собакой. Об этом говорится в исследовании сервиса геоаналитики 2ГИС Про, которое есть в распоряжении Москвы 24.

Международный день собак отмечается 2 июля. В преддверии даты эксперты изучили, в каких крупных городах наиболее развита инфраструктура для владельцев домашних животных.

Согласно исследованию, по этому показателю лидирует Москва: 88% горожан живут в 15 минутах ходьбы от хотя бы одной ветклиники, зоомагазина, площадки для выгула собак и дог-френдли заведения общепита. При этом в 43 районах из 132 инфраструктура находится в 100% пешей доступности. Лидерами в этом плане оказались Тверской, Таганский и Дмитровский районы, а также Проспект Вернадского, Братеево и Новогиреево.

В то же время в Москве есть территории, где в пешей доступности от инфраструктуры по уходу за домашними животными живет не более 70% населения. К таким, в частности, относятся районы ТиНАО, а также Западное Бирюлево, Восточное Измайлово, Метрогородок, Лианозово и Нижегородский. От 70 до 80% этот показатель зафиксирован в районах Кунцево, Головинском, Ярославском, Даниловском, Москворечье-Сабурово, Люблино и Измайлово, выяснили аналитики.





из исследования сервиса геоаналитики 2ГИС Про На втором месте расположился Екатеринбург, где в 15-минутной пешей доступности от необходимой инфраструктуры живут 47% горожан. Третьим стал Красноярск (45%).

В целом же зоомагазины и ветклиники находятся на расстоянии до 15 минут у 88% жителей крупных городов. В чуть меньшей шаговой доступности оказались заведения общепита, куда можно прийти с питомцем, – 78%. При этом, по данным исследования, лишь 39% жителей городов-миллионников живут поблизости с организованными площадками для выгула собак. Исключением стала Москва, где этот показатель равен 90%.

В то же время столица расположилась на третьем месте по количеству кафе и ресторанов, куда можно заглянуть с питомцем, – 13,7%. Лидерами по этому показателю стали Краснодар (18,9%) и Санкт-Петербург (17,6%), выяснили аналитики.

Ранее в столице начал работу специальный проект "Хвостатые старты", который продлится до 14 сентября. Он был организован в рамках проекта "Лето в Москве". На 10 площадках для выгула собак можно принять участие в конкурсах и мастер-классах, а также взять консультацию у специалистов в сфере зоопсихологии, дрессировки и ветеринарии.

