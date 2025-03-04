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04 марта, 22:15

Происшествия

Предпринимательница из Петербурга нелегально трудоустраивала нянь с Филиппин

Предпринимательница из Петербурга нелегально трудоустраивала нянь с Филиппин

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Полиция ликвидировала агентство петербурженки, которое нелегально привозило в Россию нянь и сиделок из Азии. Иностранок трудоустраивали по фиктивным трудовым договорам. За 10 лет существования бизнеса из Юго-Восточной Азии приехало около 300 человек.

Теперь за организацию незаконной миграции предпринимательнице грозят штраф и уголовная ответственность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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