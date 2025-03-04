Предпринимательница из Петербурга нелегально трудоустраивала нянь с Филиппин

Полиция ликвидировала агентство петербурженки, которое нелегально привозило в Россию нянь и сиделок из Азии. Иностранок трудоустраивали по фиктивным трудовым договорам. За 10 лет существования бизнеса из Юго-Восточной Азии приехало около 300 человек.

Теперь за организацию незаконной миграции предпринимательнице грозят штраф и уголовная ответственность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.