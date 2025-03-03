Четыре человека пострадали при столкновении автомобиля с забором в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Московской области четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля BMW с забором. Инцидент произошел в деревне Супонево, сообщается в телеграм-канале подмосковного ГУ МВД России.

По предварительной информации, мужчина за рулем BMW не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего врезался в забор жилого дома. Травмы получили водитель и трое несовершеннолетних пассажиров – они доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, сообщили в ГУ МВД.

В воскресенье, 2 марта, три автомобиля столкнулись на МКАД в районе съезда № 69. Один из них загорелся, при этом передняя часть машины выгорела практически полностью.

Ранее один человек погиб при столкновении четырех машин на Севастопольском проспекте в Москве. ДТП произошло с участием автомобиля такси.