ДТП произошло на Земляном Валу в Москве

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Зрители прислали кадры аварии, которая произошла на Земляном Валу. Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции, водитель легковой машины врезался в автомобиль каршеринга. Судя по видео от наших телезрителей, для проезда закрыты две полосы.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.