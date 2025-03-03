Пострадавший при стрельбе в ТЦ "Красный кит" в Мытищах находится в больнице

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Один из пострадавших при стрельбе в торговом центре "Красный кит" в Мытищах остается в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Московской области.

В ведомстве уточнили, что пациент находится в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших выписаны из медучреждения и направлены на амбулаторное лечение.

Стрельба произошла 2 марта, в воскресенье. Причиной происшествия стала драка между посетителем и сотрудниками охраны, которые не пустили мужчину в торговый центр. Затем он распылил в их сторону газовый баллон, ушел из торгового центра и вернулся с травматическим пистолетом.

После выстрелов испуганные люди стали выбегать с фуд-корта. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Для уточнения деталей на месте работала следственная группа.