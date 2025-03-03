ТЦ "Красный кит" в Мытищах после стрельбы работает в штатном режиме

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Торговый центр "Красный кит" в подмосковных Мытищах, где ранее произошла стрельба, работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ТЦ.

Как рассказали агентству в экстренных службах, конфликт в торговом центре произошел между охранником и посетителем, который ранил из пистолета трех человек. В свою очередь, в Минздраве Московской области сообщили, что в результате инцидента пострадали четыре человека.

Конфликт начался из-за того, что охранники не пропустили мужчину в ТЦ. После этого посетитель распылил в их сторону газовый баллон и ушел из торгового центра, но затем вернулся с травматическим пистолетом.

Стрельба в ТЦ "Красный кит" произошла в воскресенье, 2 марта. Между посетителем и охраной завязалась драка. После выстрелов испуганные люди стали выбегать с фуд-корта.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. На место инцидента выезжала следственная группа, которая провела оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление деталей происшествия.