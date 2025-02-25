25 февраля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье обнаружен цех по производству поддельной икры
Полицейские обнаружили в Подмосковье подпольный цех по производству поддельной икры. Выяснилось, что ее продавали в том числе в столичных магазинах.
При этом часть изъятой оттуда икры действительно оказалось ее имитацией из желатина и экстрактов морских водорослей. Однако некоторое количество товара было оригинальным, но на нем отсутствовала маркировка, что означает, что продукт могли добыть браконьеры.
Подробнее – в программе "Московский патруль".