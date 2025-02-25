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25 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье обнаружен цех по производству поддельной икры

"Московский патруль": в Подмосковье обнаружен цех по производству поддельной икры

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Новости регионов: цех по производству поддельной икры накрыли в Подмосковье

Полицейские обнаружили в Подмосковье подпольный цех по производству поддельной икры. Выяснилось, что ее продавали в том числе в столичных магазинах.

При этом часть изъятой оттуда икры действительно оказалось ее имитацией из желатина и экстрактов морских водорослей. Однако некоторое количество товара было оригинальным, но на нем отсутствовала маркировка, что означает, что продукт могли добыть браконьеры.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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