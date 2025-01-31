"Московский патруль": полиция задержала мошенника, обменявшего фальшивую икру на золото

В Подмосковье осудили мошенника, который отдал пенсионеру фальшивый деликатес в обмен на настоящее золото. Следователям удалось доказать, что злоумышленник встретил пожилого мужчину на улице, после чего заболтал его и убедил забрать банки якобы с красной икрой, после чего потребовал драгоценности взамен.

Потерпевший обнаружил, что икра является фальсифицированной, и обратился в полицию. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

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