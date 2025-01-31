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31 января, 12:15

Происшествия

СК возбудил дело после пожара в Покровском-Стрешневе

СК возбудил дело после пожара в Покровском-Стрешневе

Четыре вертолета и пожарный поезд привлекли для локализации пожара в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту пожара в районе Покровское-Стрешнево.

Для тушения задействовали четыре вертолета, пожарный поезд и более 150 спасателей. На здание сбросили свыше 100 тонн воды и пены, но полностью справиться с огнем пока не удалось.

Спасены 50 человек, их временно разместили в теплых автобусах "Мосгортранса". Работы на месте продолжаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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