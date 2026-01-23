Психолог Самбурский посоветовал корректно отстаивать границы в общении со свекровью

Фото: 123RF.com/bialasiewicz

При общении со свекровью важно не критиковать мужа и корректно отстаивать свои границы, рассказал Москве 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

23 января в России отмечается День свекрови. Эксперт подчеркнул важность общения с матерью мужа и поиске точек соприкосновения. Например, можно обращаться к ней за советами.

"Самое простое – попросить рецепт какого-нибудь блюда, которое, например, очень, нравится мужу. Или посоветоваться, что подарить дедушке или бабушке супруга. Советы даже по мелочи помогают начать более тепло относиться к другому человеку, таков принцип базовой социальной психологии", – пояснил эксперт.



Станислав Самбурский клинический психолог При этом всегда важно отстаивать границы, но делать это корректно и не говорить о решениях от своего имени. То есть не "я решила, что дети в выходные поедут с нами", а "мы решили..." Для старшего поколения это будет сигналом о том, что семья сына – это команда, в которой нет разногласий.

В случае таковых не стоит делать каких-либо резких "выпадов" в сторону свекрови. Разумнее "переупаковывать" свои высказывания, чтобы они не обижали, но достигали цели, отметил эксперт.

"Например, если свекровь настойчиво вмешивается в какую-то проблему в семье, можно объяснить: "Мы попробуем решить это сами, но если нужна будет помощь, обратимся, прежде всего, к вам". Таким образом подчеркивается значимость человека, но одновременно отстаиваются и личные границы", – пояснил Самбурский.

Кроме того, психолог посоветовал никогда не критиковать мужа при свекрови. В противном случае это автоматически воспринимается как нападение на ее материнскую идентичность.

"Если и обсуждать какой-то неприятный момент, то лучше говорить это без претензий, через чувство и факты. То есть не обвинять мужа, что он уехал в командировку, оставив жену с детьми, а объяснить, что в такие моменты бывает сложно, и, возможно, стоит попросить перестроить рабочий график", – сказал психолог.

При этом Самбурский напомнил, что самой свекрови тоже важно стараться выстраивать отношения с невесткой. От этого зависит счастье сына и стабильность его брака.





Станислав Самбурский клинический психолог Когда мать и жена ссорятся, мужчине приходится разрываться между ними, в итоге в семье проигрывают все. Поэтому для свекрови самым разумным будет уйти из роли надсмотрщика-контролера и стать опорой, товарищем для семьи сына. В таком случае останется возможность влияния, но оно будет не токсичным, без давления, но комфортным.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, что у людей, которые продолжают жить с родителями в 35–40 лет, кризис среднего возраста часто смещается к 50 годам. При этом он протекает тяжелее, чем у тех, кто рано стал самостоятельным.

