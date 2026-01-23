Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 14:52

Общество
Главная / Новости /

Психолог Самбурский посоветовал корректно отстаивать границы в общении со свекровью

Психолог объяснил, как правильно выстроить отношения со свекровью

Фото: 123RF.com/bialasiewicz

При общении со свекровью важно не критиковать мужа и корректно отстаивать свои границы, рассказал Москве 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

23 января в России отмечается День свекрови. Эксперт подчеркнул важность общения с матерью мужа и поиске точек соприкосновения. Например, можно обращаться к ней за советами.

"Самое простое – попросить рецепт какого-нибудь блюда, которое, например, очень, нравится мужу. Или посоветоваться, что подарить дедушке или бабушке супруга. Советы даже по мелочи помогают начать более тепло относиться к другому человеку, таков принцип базовой социальной психологии", – пояснил эксперт.

При этом всегда важно отстаивать границы, но делать это корректно и не говорить о решениях от своего имени. То есть не "я решила, что дети в выходные поедут с нами", а "мы решили..." Для старшего поколения это будет сигналом о том, что семья сына – это команда, в которой нет разногласий.
Станислав Самбурский
клинический психолог

В случае таковых не стоит делать каких-либо резких "выпадов" в сторону свекрови. Разумнее "переупаковывать" свои высказывания, чтобы они не обижали, но достигали цели, отметил эксперт.

"Например, если свекровь настойчиво вмешивается в какую-то проблему в семье, можно объяснить: "Мы попробуем решить это сами, но если нужна будет помощь, обратимся, прежде всего, к вам". Таким образом подчеркивается значимость человека, но одновременно отстаиваются и личные границы", – пояснил Самбурский.

Кроме того, психолог посоветовал никогда не критиковать мужа при свекрови. В противном случае это автоматически воспринимается как нападение на ее материнскую идентичность.

"Если и обсуждать какой-то неприятный момент, то лучше говорить это без претензий, через чувство и факты. То есть не обвинять мужа, что он уехал в командировку, оставив жену с детьми, а объяснить, что в такие моменты бывает сложно, и, возможно, стоит попросить перестроить рабочий график", – сказал психолог.

При этом Самбурский напомнил, что самой свекрови тоже важно стараться выстраивать отношения с невесткой. От этого зависит счастье сына и стабильность его брака.

Когда мать и жена ссорятся, мужчине приходится разрываться между ними, в итоге в семье проигрывают все. Поэтому для свекрови самым разумным будет уйти из роли надсмотрщика-контролера и стать опорой, товарищем для семьи сына. В таком случае останется возможность влияния, но оно будет не токсичным, без давления, но комфортным.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, что у людей, которые продолжают жить с родителями в 35–40 лет, кризис среднего возраста часто смещается к 50 годам. При этом он протекает тяжелее, чем у тех, кто рано стал самостоятельным.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика