ЦППК организует бесплатный провоз велосипедов на Ночной велофестиваль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В предстоящие выходные, 5 и 6 июля, провоз велосипедов в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) на территории Москвы и Подмосковья будет бесплатным. Акция запущена в рамках поддержки Ночного велофестиваля, сообщила пресс-служба перевозчика.

Бесплатный провоз велосипедов организуют на всех столичных и подмосковных маршрутах с 16:00 5 июля по 03:00 следующего дня. Для этого необходимо будет оформить соответствующий билет в кассе.

ЦППК напомнила, что в границах МЦД велосипеды можно всегда провозить по бесплатным билетам, а не только в рамках фестиваля. На других направлениях это действительно в периоды с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

Ночной велофестиваль длиной 27 километров пройдет 5 июля. Маршрут начнется с Лужнецкой набережной и завершится около парка "Сокольники". Начало заезда разделено на два временный интервала – 21:00 и 22:00.

В связи с проведением мероприятия движение транспорта в центре Москвы будет ограничено. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.