26 июня, 17:15Спорт
Стартовал конкурс костюмов к Ночному велофестивалю
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Столичный Дептранс запустил традиционный конкурс костюмов к Ночному велофестивалю, который пройдет 5 июля. Темой этого года стали "Огни Москвы", сообщает пресс-служба Московского велофестиваля.
Для участия необходимо придумать костюм для себя и оформление для своего велосипеда по теме мероприятия. После этого нужно сделать фотографию и разместить ее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #Велоперсонаж до 2 июля включительно. На время проведения конкурса страница должна быть открыта.
Авторы трех самых ярких и оригинальных костюмов получат подарки.
"Проводить тематические конкурсы костюмов к велофестивалям уже стало доброй традицией. Ночные заезды – самые яркие и зрелищные, поэтому праздник пройдет в стиле "Огни Москвы". Приглашаем всех принять участие и проехать по вечерней столице в оригинальных нарядах в компании единомышленников", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
24 июня в Москве открылась регистрация на Ночной велофестиваль. Маршрут длиной 27 километров начнется с Лужнецкой набережной и завершится около парка "Сокольники". Начало заезда разделено на два временных интервала – 21:00 и 22:00.
Стартовый городок откроется в 20:00. Также до полуночи для участников будет проходить развлекательная программа.
"Велобайк" представил в Москве прокатные электроскутеры