Стартовал конкурс костюмов к Ночному велофестивалю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столичный Дептранс запустил традиционный конкурс костюмов к Ночному велофестивалю, который пройдет 5 июля. Темой этого года стали "Огни Москвы", сообщает пресс-служба Московского велофестиваля.

Для участия необходимо придумать костюм для себя и оформление для своего велосипеда по теме мероприятия. После этого нужно сделать фотографию и разместить ее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #Велоперсонаж до 2 июля включительно. На время проведения конкурса страница должна быть открыта.

Авторы трех самых ярких и оригинальных костюмов получат подарки.

"Проводить тематические конкурсы костюмов к велофестивалям уже стало доброй традицией. Ночные заезды – самые яркие и зрелищные, поэтому праздник пройдет в стиле "Огни Москвы". Приглашаем всех принять участие и проехать по вечерней столице в оригинальных нарядах в компании единомышленников", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

24 июня в Москве открылась регистрация на Ночной велофестиваль. Маршрут длиной 27 километров начнется с Лужнецкой набережной и завершится около парка "Сокольники". Начало заезда разделено на два временных интервала – 21:00 и 22:00.

Стартовый городок откроется в 20:00. Также до полуночи для участников будет проходить развлекательная программа.

