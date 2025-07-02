Несколько набережных и улиц в центре столицы будут закрыты 5 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение транспорта временно ограничат на нескольких набережных и улицах в центре столицы 5 июля в связи с проведением Московского ночного велофестиваля. Об этом горожан предупредили в пресс-службе Дептранса.

С 21:00 пятницы, 4 июля, до 18:30 субботы, 5-го числа, для проезда будет недоступна одна полоса на улице Лужники от дома 8, строения 1, до Лужнецкой набережной. Аналогичное перекрытие коснется этой же набережной от улицы Лужники до Третьего транспортного кольца (ТТК).



Полный запрет на движение будет действовать и на уже указанном участке улицы Лужники – от дома 8, строения 1, до Лужнецкой набережной – с 18:30 5 июля до конца мероприятия.

Также с 21:00 5-го числа до 00:30 6 июля под перекрытие подпадет проезд по Богородскому шоссе на участке от проспекта Ветеранов до 1-го Полевого переулка.

Вместе с тем в связи с велофестивалем с 22:00 5 июля и до окончания мероприятия для транспорта закроют проспект Ветеранов и несколько набережных. Среди них: Лужнецкая (от улицы Лужники до пересечения с Лужнецкой набережной), Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Госпитальная, Семеновская, Преображенская и набережная Ганнушкина.

На всех участках также нельзя будет парковать автомобили. Запрет будет действовать в период с 00:01 5 июля до завершения мероприятия.

Водителям советуют заранее планировать маршрут, учитывая изменения в движении.

Маршрут ночного велофестиваля длиной 27 километров начнется с Лужнецкой набережной и завершится около парка "Сокольники". Начало заезда разделено на два временных интервала – 21:00 и 22:00.

Стартовый городок откроется в 20:00. Также до полуночи для участников будет проходить развлекательная программа.

Проведение второго ночного велофестиваля запланировано в городе на 2 августа. Помимо него, 13 сентября будет Осенний велофестиваль, а в период с 27 по 28 сентября – Детский.