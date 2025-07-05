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05 июля, 15:30

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Индийский фестиваль стал участником программы "Лето в Москве"

Индийский фестиваль стал участником программы "Лето в Москве"

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В Москве проходит фестиваль индийской культуры. Индия присоединилась к программе "Лето в Москве", и на Манежной площади гостей всю неделю ждут блюда национальной кухни, яркие представления и мастер-классы.

Гости делятся впечатлениями: многие уже успели побывать на индийском празднике и советуют обязательно посетить водопад, попробовать экзотические угощения и просто погулять по Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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