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Новости

02 июля, 17:30

Спорт

Горожанам и туристам рассказали, чем можно заняться в рамках "Ночи московского спорта"

Горожанам и туристам рассказали, чем можно заняться в рамках "Ночи московского спорта"

Тренировки по игровым видам спорта проходят на площадках "Лета в Москве"

"Ночь московского спорта" пройдет 5 июля на столичных площадках

Россиянка Мирра Андреева обыграла египтянку Маяр Шериф в 1-м круге Уимблдона

"Мой район. Новости": в Раменках появится спортивный комплекс с футбольным полем

Жителям столицы рассказали, где можно посетить спортивные мероприятия

На чемпионате мира по баскетболу камерунец забросил мяч в свое кольцо

"Московский патруль": хоккеист Малкин получил свыше 140 штрафов за нарушения ПДД

День Москомспорта пройдет на столичных площадках 5 июля

Соревнования по петанку и армреслингу пройдут в Москве 5 июля

В Москве в субботу, 5 июля, пройдет "Ночь московского спорта". На Пушкинской площади установят 60 тренажеров для сайклинга, а на Тверской улице будут проходить флеш-турниры и мастер-классы по стритболу.

В Климентьевском переулке появятся памп-трек и рампа для самокатчиков и скейтбордистов. На Мясницкой улице поклонников настольного тенниса ждут специальные зоны. На Арбате организуют обучение брейк-дансу, а на Никольской можно будет сыграть в настольный футбол и хоккей.

Любителей головоломок пригласят на Большую Никитскую, где будет работать зона по сборке Кубика Рубика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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