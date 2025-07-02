Горожанам и туристам рассказали, чем можно заняться в рамках "Ночи московского спорта"

В Москве в субботу, 5 июля, пройдет "Ночь московского спорта". На Пушкинской площади установят 60 тренажеров для сайклинга, а на Тверской улице будут проходить флеш-турниры и мастер-классы по стритболу.

В Климентьевском переулке появятся памп-трек и рампа для самокатчиков и скейтбордистов. На Мясницкой улице поклонников настольного тенниса ждут специальные зоны. На Арбате организуют обучение брейк-дансу, а на Никольской можно будет сыграть в настольный футбол и хоккей.

Любителей головоломок пригласят на Большую Никитскую, где будет работать зона по сборке Кубика Рубика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.