Поезд "Аврора" попал в Книгу рекордов России

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Двухэтажный скоростной поезд "Аврора", курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом, вошел в Книгу рекордов России, сообщает РИА Новости.

Рекорд был поставлен в категории "Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест". На поезд, состоящий из 18 вагонов, было продано 1 504 билета. Всего с Ленинградского вокзала Москвы в Петербург отправились 1 515 пассажиров, так как учитывались еще и лица с детьми до 5 лет, которые занимают одно место с родителем.

Вручение диплома состоялось в торжественной обстановке в Москве, его передал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.

Впервые "Аврора" совершила рейс между Москвой и Санкт-Петербургом 19 декабря 2024 года. Обычная версия поезда состоит из 15 вагонов, где одновременно могут ехать 1 200 пассажиров. Состав курсирует между городами дважды в день по зеркальному расписанию: из Москвы и Петербурга – в 06:00 и 13:50. Время в пути составляет около 5 часов 30 минут.

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) вместе с Московской железной дорогой (МЖД) назначила 40 дополнительных поездов в День России.

По 8 составов получат Курское и Ярославское направления, по 9 – Горьковское, по 5 – Казанское, а Киевское и Рижское (от Москвы до Муравьева) – по 4 поезда. На Павелецком направлении добавят еще 2 состава, а с 11 по 15 июня поезда сообщением Черусти – Вековка будут 11-вагонными.

