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Новости

04 июля, 11:45

Город

Москвичам рассказали о городских мероприятиях 5–6 июля

Москвичам рассказали о городских мероприятиях 5–6 июля

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"Фестиваль Индии в Москве" стартует на Манежной площади 5 июля. Для гостей подготовили танцы, мастер-классы и красочные представления. Кроме того, на ВДНХ для москвичей и туристов проходит фестиваль "Дружба народов", посвященный культурам национальных республик.

Кроме того, в рамках проекта "Лето в Москве" на Триумфальной площади появилось уникальное пространство, оформленное в стиле конструктивизма и посвященное поэту Владимиру Маяковскому.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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