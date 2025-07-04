Гостям и жителям столицы рассказали, чем заняться в выходные в рамках "Лета в Москве"

На Болотной площади можно покататься на роллердроме. 5 июля с 10:00 до 11:45 там будет организовано свободное катание, а в 15:00 покажут спектакль с участием фигуристов. Возле фонтана "Витали" на Театральной площади состоятся вечерние чтения с участием актера Ивана Стебунова.

В рамках акций "День и ночь московского спорта" в "Лужниках" откроется более двадцати тематических зон. Гостей ждут показательные выступления, турниры, мастер-классы, а также массовая тренировка по стретчингу от гимнастки Самиры Мустафаевой. В ночное время спортивный праздник продолжится прямо на улицах города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.