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04 июля, 07:45

Город

Гостям и жителям столицы рассказали, чем заняться в выходные в рамках "Лета в Москве"

Гостям и жителям столицы рассказали, чем заняться в выходные в рамках "Лета в Москве"

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День московского спорта пройдет в "Лужниках" 5 июля

На Болотной площади можно покататься на роллердроме. 5 июля с 10:00 до 11:45 там будет организовано свободное катание, а в 15:00 покажут спектакль с участием фигуристов. Возле фонтана "Витали" на Театральной площади состоятся вечерние чтения с участием актера Ивана Стебунова.

В рамках акций "День и ночь московского спорта" в "Лужниках" откроется более двадцати тематических зон. Гостей ждут показательные выступления, турниры, мастер-классы, а также массовая тренировка по стретчингу от гимнастки Самиры Мустафаевой. В ночное время спортивный праздник продолжится прямо на улицах города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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