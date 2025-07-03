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Новости

03 июля, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: основные работы по модернизации Боткинской больницы завершены

Собянин: основные работы по модернизации Боткинской больницы завершены

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

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Сергей Собянин открыл научно-академический корпус Боткинской больницы, отметив, что это финальный аккорд в масштабной реконструкции. За последние годы комплекс старейшего стационара Москвы заметно преобразился – в порядок привели не только научный, но и другие корпуса.

Для будущих врачей созданы современные условия: учебные классы, симуляционные операционные с моделями и роботом Da Vinci, мультимедийные системы для лекций и мастер-классов, а также десять конференц-залов. Появятся лаборатории искусственного интеллекта, 3D-моделирования и биопринтинга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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