Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Регистрация открылась на костюмированный фестиваль "Вот сап, Москва!", который пройдет 13 июля в парке "Музеон", сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Заявку на участие можно подать на сайте мероприятия. При необходимости участники заплыва могут указать в ней об отсутствии сапборда. Также на сайте гости фестиваля смогут найти подробную программу и ознакомиться с правилами участия.

"Организаторы мероприятия – Дептранс Москвы и "Шкулев Холдинг". Оно пройдет в рамках Дня Московского транспорта и проекта "Лето в Москве", – говорится в сообщении.

В этом году в рамках заплыва впервые будет проведен конкурсы "Мистер Сап" и "Мисс Сап". Его итоги подведут на главной сцене, а победители получат призы.

При этом гости мероприятия смогут принять участие не только в конкурсах на лучший костюм и самое оригинальное оформление доски, но и в мастер-классах. Посетителей также ждут фотозоны, развлекательная программа, диджей-сет, спортивные и настольные игры.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем речную акваторию не только как часть столичной транспортной системы, но и как пространство для отдыха и досуга горожан", – отметил Ликсутов.

Восьмикилометровый заплыв пройдет на Водоотводном канале с 09:00 до 12:00. Регистрация на площадке начнется в 06:30, выход на воду в 07:30. Для обеспечения безопасности на мероприятии будут работать спасатели и сотрудники скорой помощи.

Также при выборе костюма на фестиваль участников попросили не забывать о креативе: чем более яркой и запоминающейся будет одежда, тем лучше. Кроме того, для участников будет доступна бесплатная полевая кухня и питьевая вода.