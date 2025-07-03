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03 июля, 12:15

Транспорт

На Чистопрудном бульваре завершили реконструкцию трамвайного разворотного кольца

На Чистопрудном бульваре завершили реконструкцию трамвайного разворотного кольца

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В районе Чистопрудного бульвара завершена реконструкция трамвайного разворотного кольца и установлены два автоматических стрелочных перевода с современной системой водоотведения и подогрева. Сейчас работы идут на сложных участках – пересечении Садового кольца, улиц Маши Порываевой и Каланчевской.

На Комсомольской площади проходит присоединение новой трамвайной линии по проспекту Академика Сахарова к действующей транспортной сети города. Здесь появится первый в столице трехпутный трамвайный перекресток, который позволит разделить маршруты в сторону метро "Проспект Мира" и "Чистые пруды".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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