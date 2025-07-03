День московского спорта пройдет в "Лужниках" 5 июля

День московского спорта состоится в "Лужниках" в 11:00 5 июля.

Программа праздника рассчитана до 21:00. Горожанам и гостям города доступны 20 тематических зон, полоса препятствий и многое другое.

Например, пройдут массовые тренировки по сайклингу и настольному теннису. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

