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Новости

01 июля, 12:00

Спорт

Жителям столицы рассказали, где можно посетить спортивные мероприятия

Жителям столицы рассказали, где можно посетить спортивные мероприятия

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До 7 сентября в Москве запланирована большая спортивная программа. В ближайшие выходные, 5 и 6 июля, в парке-усадьбе "Михалково" пройдут соревнования по петанку, а в досуговом центре "Сабуровец" выберут сильнейшего в армрестлинге.

Петанк будет в центре внимания и в ТиНАО. В спортивном парке "Красная Пахра" разыграют кубок префекта административного округа, а в ЮВАО можно будет сдать нормативы ГТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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