Москвичам рассказали об изменении схемы движения трамваев

Москвичей и гостей столицы, которые пользуются трамваями, призывают быть внимательнее и учитывать нововведения. С 10 июля трамваи не будут ходить от станции метро "Красносельская" до Белорусского вокзала, а также в районе Российского университета транспорта и станции "Новослободская".

Временные ограничения продлятся около месяца. Они связаны со строительством новой трамвайной линии по проспекту Академика Сахарова.

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