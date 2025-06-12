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12 июня, 07:05

Транспорт

"Мой район. Новости": цифровая навигация серьезно облегчила передвижение в столичном метро

"Мой район. Новости": цифровая навигация серьезно облегчила передвижение в столичном метро

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Поездки в московском метро становятся еще комфортнее. Найти нужную платформу или переход теперь помогает цифровая навигация. Она уже работает на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии. Помимо цифровых указателей, здесь есть турникеты с вертикальной панелью оплаты и стойка "Живое общение" с аватаром чат-бота Александры.

Преимущество цифровой навигации заключается в том, что она гораздо ярче обычной, а за счет того, что картинка может меняться, есть возможность разместить гораздо больше информации для пассажиров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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