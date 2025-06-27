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27 июня, 13:15

Транспорт

Московский беспилотный трамвай стал обладателем национальной премии

Московский беспилотный трамвай стал обладателем национальной премии

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Московский беспилотный трамвай, которым управляет искусственный интеллект, стал обладателем национальной IT-премии. Салон такого транспорта оснащен отечественным оборудованием.

Установленные в механизмах датчики позволяют транспорту осматривать обстановку на 360 градусов на расстоянии до 200 метров, а использование нескольких типов таких устройств помогает получить максимально объективную картину. Модель трамвая проходит тестирования в столичном Строгине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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