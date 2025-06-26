Парк на месте Московского монорельса начнут создавать в конце июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по созданию круглогодичного парка на месте Московского монорельса стартуют в конце июня, передает портал мэра и правительства столицы.

Идею парка на высоте поддержали 71% участников голосования проекта "Активный гражданин". Монорельсовая система перестанет работать 28 июня. После этого специалисты проведут демонтаж части эстакады станции "Выставочный центр" до депо монорельса, в том числе возле станции "Улица Сергея Эйзенштейна", благодаря чему откроется вид на главный вход ВДНХ.

Сотрудники монорельса после закрытия смогут перейти на другие должности подразделений городской транспортной системы по предложенным вакансиям.

В настоящее время у системы есть альтернативные варианты. В частности, жители и гости столицы могут быстро и удобно передвигаться по городу через станции метро и Московского центрального кольца, а также трамвайные, автобусные и электробусные маршруты.

Столичный монорельс появился более 20 лет назад, однако стать полноценной частью транспортной системы не смог. На этапе планового обследования системы специалисты обнаружили необходимость в капитальном ремонте.

Сейчас конструкция стала туристическим объектом. Ее пассажиропоток не превышает 2 тысяч человек в сутки. При этом канатная дорога на Воробьевых горах перевозит в день 8 тысяч пассажиров. Пользуются монорельсом по большей части гости Москвы, а также иногда горожане. Последние чаще выбирают поездки на метро, МЦК, трамваи, автобусы или электробусы.

Благодаря созданию парка монорельсовая система получит вторую жизнь. Площадь пространства составит 40 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят беговые дорожки, аллеи, кафе и зоны отдыха. Парк будет работать круглосуточно, все желающие смогут погулять в нем бесплатно.

По словам Сергея Собянина, новый парк свяжет пять районов города, в которых проживают 300 тысяч человек. Ожидается, что новое пространство будут посещать до 20 тысяч человек в день. Подобные парки, один из которых теперь появится в Москве, уже существуют в некоторых городах мира, подчеркнул глава города.